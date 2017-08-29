FOOTBALL: Tuesday night’s Bet McLean Cup results

BET McLean Cup Second Round results
SECOND ROUND RESULTS
Ards 5-0 Queen’s University
B’mallard 0-0 Tobermore (AET, Ballinamallard won 8-7 on penalties)
Ballyclare 2-0 Newington
Ballymena 3-0 Knockbreda
Carrick 3-0 Dergview
Cliftonville 4-0 Banbridge Town
Coleraine 4-1 Larne
Crusaders 2-1 Dundela
Glenavon 5-1 Donegal Celtic
Limavady 0-1 PSNI
Linfield 6-0 Lisburn Distillery
Loughgall 0-1 Glentoran (AET)
Moyola Park 1-1 Institute (AET) (Institute win 7-6 on penalties)
Newry City 0-4 Dungannon Swifts
Portadown 3-2 H&W Welders
Warrenpoint 4-1 Lurgan Celtic
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