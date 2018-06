Lisburn’s Joshua Robinson shares lead at Irish Boys’ Amateur Championships

Lisburn’s Joshua Robinson shot an opening four-under 67 to share the lead at the irish Boys’ Ameteur Championships being held at Belvoir Park.

He ties with France’s T Boulet after the first round.

Tom McKibbin (Holywood) bunkered at the 10th green during the first round of the 2018 Irish Boys Amateur Open Championship at Belvoir Park Golf Club

Round 1 Scores (Par 71)

67 T Boulet (France); J Robinson (Lisburn)

68 D Kitt (Athenry); R Carvill (Warrenpoint); H Islam (England)

69 J McCabe (Roganstown); O Maguire (Slieve Russell); A Davies (Wales)

70 J Byrne (Baltinglass); S Dowling (The Island); S Burrell (Spain)

71 L Nolan (Galway)

72 R Goodyear (England); E Shipp (Headfort); B Pierleoni (England); D West (England); C French (Carton House); S Doyle (Black Bush)

73 D Raher (Dungarvan); D Leufer (Athenry); C Denvir (Elm Park); D Li (Germany); T McKibbin (Holywood); S Miller (Clandeboye); D Gurr (England); J Brady (Rosslare); D Keating (Seapoint); C Murtagh (Balcarrick); S O’Brien (Nenagh); A d’Aurelle de Paladines (France); C Byrne (Strabane); G Keogh (Galway); A Maguire (Laytown & Bettystown); H Archer (France); M Kennedy (Royal Dublin)

74 M Deasy (Bantry Bay); R McNelis (Fintona); K Morrison (Greenacres); C Rabbette (Esker Hills); D Rochford (Bray); G Herlihy (Castle); B Beaumont (Bangor); N Trey (France); A Marshall (Lisburn); S Carroll (Castle Dargan); J Hill (Galgorm Castle); P McNelis (Fintona)

75 J Shellard (Lisburn); A Blair (Scrabo); P Naughton (Limerick); K Rafferty (Dundalk); H Arnold (England); C Glennon (Glasson); A Greville (Wales); T Plunkett (Crover House); C Dunn (Foyle); J Black (Lisburn); J Rooney (Co Armagh); A Flynn (Dun Laoghaire); P Beauvy (France)

76 O O’Driscoll (Golf Clementader Paris); A Smith (Mullingar); E Rowe (Tandragee); S Irwin (Killeen); L Keyes (Dun Laoghaire); E McArthur (Massereene); E Sullivan (Carton House); A Naughton (Grange Castle Golf club); D Connolly (Castle Dargan); P Conroy (Enniscorthy); L Mitchell (Knock); J Egan (Muskerry); T Higgins (Roscommon); J Mackin (Dundalk); E O’Shaughnessy (Muskerry); C Dawson (Tramore)

77 J Doherty (Carton House); J O’Riordan (Dungarvan); A Carroll (Citywest Resort); N Kirwan (Mount Juliet); S Jones (Belvoir Park); B Phipps (Ardee); T Smyth (Castle); K Robinson (Castlewarden); B Crawford (Greenacres); A Hill (Athenry); R Cowhey (Elm Park); R Galligan (Elm Park); J Hull (England); N Van Caneghem (France)

78 D Twomey (Elm Park); A Doyle (Silverwood); P Greene (Holywood); I Halpin (Cahir Park); S Kearns (Elm Park); J Boles (Charleville); C Hickey (Dooks); S Leonard (Mitchelstown)

79 C Cooley (Belvoir Park); S Walker (Roscommon); R McCrory (Lurgan); K Honer (Roganstown); R Goodall (Royal Portrush); P Arundel (England); K Patton (Lisburn)

80 J Duffy (Buncrana Golf Club); D Marshall (Naas); C Cunningham (Galway Bay); D Kelly (Cill Dara); O Reilly (Newlands); E Murphy (Dundalk); D Lynch (Clonmel)

81 L Abom (Edmondstown); P Byrne (Ballybunion); M McCormack (Mullingar); K McArdle (Powerscourt); J Connolly (Lahinch); O Twomey (The Island); J Brown (The Heath); T Stout (Royal Belfast)

82 E McGrath (Athlone); B McCarthy (Kinsale); S Murphy (Portumna)

83 S Murtagh (Mullingar); S Whelan (Royal Tara); S Downes (Royal Dublin); J Napier (Scrabo); D Mulligan (Laytown & Bettystown); D Boden (Belvoir Park); M Fitzgibbon (Portmarnock)

84 A Collins (Laytown & Bettystown); D O’Malley (Black Bush); A Doherty (Carton House); D Keery (Shandon Park Golf Club)

85 M Troy (Dungarvan); C Connell (Newlands)

86 T Kelly (Royal Dublin); C Steel (Spain)

87 L Travers (Ardee); S Young (Fintona); D Carton (New Forest)

WD A Bocquet (France)

RTD P Taylor (Tandragee)