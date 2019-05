All the results from Saturday's Around A Pound Tandragee 100

Catch up on all the results from a brilliant Tandragee 100 on Saturday in Co. Armagh.

59th Around A Pound Tandragee 100

Rapid International Supersport

1 D McGee (Kawasaki); 2 A McLean (Kawasaki) +0.312s; 3 D Sheils (Yamaha) +10.524s; 4 M Sweeney (Yamaha) +25.752s; 5 M Browne (Kawasaki) +30.810s; 6 S Proctor (Yamaha) +46.790s. Fastest lap: McGee 3m 01.723s (105.862mph).

Principal Insurance Junior Support

1 K Baker (Kawasaki 659); 2 E O’Siochru (Kawasaki 650) +22.061s; 3 V Brennan (Kawasaki 650) +25.638s; 4 A Haworth (Yamaha 600) +29.584s; 5 J Ella (Kawasaki 650) +43.479s; 6 N Smith (Kawasaki 650) +44.377s. Fastest lap: Baker 3m 22.295s (95.096mph).

McCrum’s Motorcycles Aprilia Open Superbike

1 D Sheils (Suzuki); 2 D McGee (Kawasaki) +0.456s; 3 A McLean (Kawasaki) +7.816s; 4 M Sweeney (BMW) +27.384s; 5 S Anderson (BMW) +36.516s; 6 T Maxwell (Kawasaki) +38.080s; 7 J Chawke (Suzuki) +38.439s; 8 M Browne (Kawasaki) +38.643s. Fastest lap: McLean 2m 58.886s (107.541mph).

Philip Riddell Memorial Classic

1 D Stimpson (Norton); 2 G Martin (BSA) +21.089s;

3 R Ford (Norton 920) +9.839s; 4 J Pemberton (Norton 500); 5 K Clarke (Norton 500) +41.790s; 6 B Davidson (Honda 350) +44.044s. Fastest lap: Martin 3m 33.659s (90.038mph).

Tayto (NI) Ltd Supertwins

1 D McGee (Kawasaki); 2 M Sweeney (Kawasaki) +5.336s; 3 N Kernohan (Kawasaki) +24.120s; 4 S McKnight (34.391s); 5 D Cooper (Kawasaki) +34.578s; 6 S Anderson (Suzuki). Fastest lap: McGee 3m 05.876s (103.496mph).

Moto3/125GP/Lightweight Supersport

1 D McGee (Honda M3); 2 P Williams (Yamaha 400) +20.021s; 3 D Anderson (Kawasaki 400) +35.281s; 4 D Howard (Kawasaki 400) +36.646s; 5 S McKeown (Kawasaki 400) +45.706s; 6 S Morrison (Kawasaki 400) +47.553s. Fastest lap: McGee 3m 16.691s (97.195mph).

Woods Supervalu Senior Support

1 A McAllister (Suzuki); 2 D Keys (Suzuki) +11.876s; 3 D Anderson (Yamaha) +13.233s; 4 T Henry (Yamaha) +13.662s; 5 K Baker (Kawasaki) +17.141s; 6 D Cleary (Yamaha) +32.079s. Fastest lap: McAllister 3m 16.174s (98.063mph).

Around A Pound Tandragee 100 Superbike

1 D McGee (Kawasaki); 2 D Sheils (Suzuki) +0.195s; 3 M Sweeney (BMW) +0.819s; 4 T Maxwell (Kawasaki) +32.240s; 5 S Anderson (BMW) +42.636s; 6 M Browne (Kawasaki) +43.016s; 7 J Chawke (Suzuki) +43.032s; 8 P Williams (BMW) +56.056s. Fastest lap: McGee 2m 59.724s (107.039mph).